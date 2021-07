​Costa Vecchia torna a residenti e turisti

Wembley si scalda con la musica di «A far l'amore» in onore di Raffaella Carrà

CERTALDO — Costa Vecchia, antichissima strada di collegamento tra la parte bassa e la parte alta di Certaldo, che partendo da via Roma arriva fino in via del Castello all’altezza dell’acquedotto, ha riaperto al traffico pedonale con un taglio del nastro al quale sono intervenuti fra gli altri il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Un momento atteso da turisti e residenti, visto il panorama che si gode da quel percorso unico per la sua prospettiva sul paese, che segue a un cantiere da oltre un milione di euro di investimento complessivo.

"Un'altra parte del nostro paese è stata riqualificata, secondo una progettualità ampia che guarda a una Certaldo migliore in chiave sicurezza,attrattività e inclusività - commenta con soddisfazione il sindaco Cucini - Il recupero di Costa Vecchia ci permette di restituire ai cittadini che vivono o che arrivano a Certaldo in visita un percorso di accesso al borgo alto privilegiato. Un percorso, alla luce del cantiere da poco concluso, che vede risolte le criticità idrauliche che lo caratterizzavano con ripercussioni su tutta l'area circostante, che può contare su un nuovo sistema di illuminazione e di videosorveglianza. Tutto nel rispetto, anzi con l'intenzione di valorizzare il contesto paesaggistico nel quale Costa Vecchia si inserisce, così da sottolinearne il suo ruolo di collegamento fra la parte alta e la parte bassa del paese. Inoltre, il ripristino di questo percorso ci dà la possibilità di ampliare i percorsi di visita turistica del borgo: sarà un collegamento diretto al prossimo cantiere che avvieremo, quello del restauro del Tabernacolo dei giustiziati che restituirà un'eccellenza culturale alla parte bassa del paese".

“La restituzione a residenti e turisti di Costa Vecchia - ha detto il presidente Giani - è la dimostrazione dell’importanza e del valore aggiunto che gli interventi di difesa del suolo possono avere per l’aumento della capacità attrattiva di un territorio e il miglioramento della qualità della vita delle nostre città e dei nostri borghi. In questo caso l’intreccio tra difesa idraulica, riqualificazione paesaggistica e sostegno al turismo è strettissimo. E per questo sono molto orgoglioso che la Regione abbia contribuito a quest’opera, che oggi, dopo i mesi più bui di una tragica pandemia, è emblematica di una ripartenza solida e in sicurezza”.

Il progetto definitivo di riqualificazione, approvato nel 2018 dalla Giunta comunale, è nato con l'obiettivo di risolverne i problemi idraulici, che si ripercuotevano poi a valle su via Roma e via Ferrucci, ma anche per far sì che Costa Vecchia tornasse al centro del flusso rappresentato da coloro che scelgono di muoversi fra la parte alta e la parte bassa del borgo, a piedi. Il percorso è lungo 225 metri e sale per un’altezza di 40 metri (dai 74 metri s.l.m. di valle ai 113 di monte), con una pendenza media del 17% e punte superiori al 20. L'intervento ha messo al centro la regimazione idraulica, il riassetto e la riqualificazione paesaggistica di tutto il camminamento, la regimazione delle acque che convogliano lungo Costa Vecchia l’impianto fognario. Sono state poi rifatte le tubazioni idriche e fognarie presenti nel sottosuolo e una nuova fognatura per il 'trasporto' delle acque pluviali direttamente nel torrente Agliena. Un'azione complessiva per garantire una fruizione in totale sicurezza dell’antico percorso, sia per i pedoni che per eventuali mezzi di soccorso, ma anche per tutelare e salvaguardare gli elementi di carattere naturalistico di pregio paesaggistico, anche effettuando tutti gli interventi necessari attraverso opere a basso impatto ambientale e che non stravolgessero l’impianto storico del camminamento. In questo contesto sono state inserite anche nuove piantumazioni, la ripavimentazione dell’intero tracciato in pietra, usufruendo delle pietre esistenti quando possibile, l'impianto di illuminazione e l’installazione di videocamere di sorveglianza.

Ammonta a oltre un milione di euro, l'investimento complessivo per il cantiere. Per il progetto di regimazione idraulica, riqualificazione paesaggistica e messa in sicurezza della Costa Vecchia, l'amministrazione comunale aveva ottenuto un finanziamento dalla Regione Toscana da 660mila euro come da delibera della giunta regionale numero 224 del 25/02/2019. Una cifra che che si era aggiunta ai quasi 370mila già previsti dal Comune, per un importo complessivo, quindi, di oltre 1 milione di euro. Tutto ciò in base al Documento operativo di difesa del suolo (D.O.D.S.) previsto dall'articolo 3 della L.R. e 80/2015, approvato a inizio 2019 dalla giunta regionale su proposta dell’assessore all’ambiente Federica Fratoni.

"Si tratta di un intervento importante previsto nel programma di mandato di questa amministrazione - sottolinea Dei, vicesindaco e assessore con delega ai Lavori pubblici - Ci ha permesso da un lato di risolvere criticità legate alla regimazione idraulica dall'altro di riqualificare il percorso pedonale, fra i biglietti da visita più suggestivi del nostro borgo alto. Una riqualificazione paesaggistica che ci ha fra l'altro consentito di ripristinare in maniera efficace tutta l’area compresi alcuni annessi non autorizzati. Ecco, quindi, che oggi c'è grande soddisfazione per l'aver portato a compimento, anche grazie a un importante finanziamento regionale, un cantiere che definirei strategico: Costa Vecchia è un percorso in totale sicurezza, fruibile da residenti e turisti, che si inserisce in assoluta continuità con la riqualificazione del centro urbano di Certaldo, partita da piazza dei Macelli e destinata ad approdare nella piazza principale del paese con gli interventi previsti entro la fine della legislatura".