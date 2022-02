Da vecchia terrazza a nuova sala della Biblioteca

Conclusi i lavori di restyling dello spazio, step finale di un'opera di riqualificazione che ha interessato l'intera struttura per 182mila euro

CERTALDO — Riapre al pubblico la rinnovata terrazza esterna della biblioteca comunale Ciari di Certaldo, nel Palazzo Comunale al civico 37 di Borgo Garibaldi.

Conclusi i lavori di restyling dello spazio, step finale di un'opera di riqualificazione che ha interessato l'intera struttura: l'amministrazione comunale di Certaldo ha investito complessivamente 182mila euro per una serie di interventi che ha portato al rifacimento dell'impianto di illuminazione, dell'impianto di riscaldamento e condizionamento, dell'impianto anticendio e sicurezza di tutti i locali e al rinnovo della sezione Bambini.

"La riqualificazione della terrazza esterna della nostra biblioteca - sottolineano il sindaco Giacomo Cucini e l'assessore con delega a Biblioteca e archivi, Benedetta Bagni - è la tappa conclusiva di un importante percorso di rinnovamento mirato a migliorare funzionalità e vivibilità degli spazi. La biblioteca è un luogo di incontro, di condivisione, di approfondimento per tutti, dai bambini agli adulti. E' un luogo di socialità e cultura. E adesso è più che mai accogliente grazie al nuovo spazio all'aperto, valore aggiunto per la struttura che quotidianamente è punto di riferimento per studenti e appassionati di lettura".

La struttura rinnovata è stata inaugurata nel dicembre 2020 aprendo le porte a locali all'insegna dell'efficientamento energetico e della maggiore sicurezza. Oggi si è completata l'opera, restituendo agli utenti della biblioteca comunale uno spazio esterno, funzionale e attrezzato: sono stati separati spazio macchine e spazio lettura, è stata sostituita la vecchia pergola in legno, ormai fatiscente, con una nuova pergola metallica ombreggiante, e sono stati consolidati i parapetti, così da garantire un livello maggiore di sicurezza. Il tutto ha permesso di guadagnare un luogo in più, dove concedersi letture e momenti di studio all'aria aperta grazie anche alla collocazione di panchine sulle quali sedersi e trascorrere del tempo in compagnia di un buon libro.

Le sale della biblioteca comunale "Ciari" sono aperte, secondo l'orario invernale, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, il mercoledì e il sabato dalle 9 alle 13.