Un encomio ai volontari in campo contro il Covid

La proposta del sindaco Cucini e della giunta sarà portata in Consiglio comunale. Una targa nel cortile del municipio

CERTALDO — Misericordia, Croce Rossa Italiana, Prociv Arci, Auser Verde e Caritas. Associazioni in prima linea nell'emergenza Coronavirus alle quali il sindaco e la giunta hanno pensato di conferire l'encomio solenne, elaborando una proposta che sarà portata in Consiglio comunale.

"La proposta - spiega una nota dell'amministrazione - è stata affidata a una delibera del consiglio comunale nella quale si spiega che l'Encomio sarà consegnato ai rappresentanti delle associazioni durante una cerimonia che si terrà il 18 Marzo 2022, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, durante la quale sarà scoperta una targa celebrativa nel cortile del Palazzo Comunale in Borgo Garibaldi. L'atto, con il quale vengono sancite le due iniziative, depositato presso la segreteria istituzionale, sarà poi portato all'attenzione del consiglio comunale, per l'approvazione".

"Ho voluto fortemente il conferimento dell'Encomio solenne e l'apposizione di una targa commemorativa - sottolinea il sindaco Cucini - per ribadire la gratitudine e la riconoscenza che l'amministrazione e tutta la comunità che essa rappresenta provano nei confronti di chi, per mesi, ha contribuito con competenza e cuore a mettere in campo attività e servizi di sostegno alla comunità, alle prese con un'emergenza drammatica".