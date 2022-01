Sindaco positivo "Il Covid ci sta cambiando"

Il primo cittadino di Certaldo ha raccontato i giorni di isolamento a casa dopo il tampone positivo "Ho passato 5 giorni con sintomi abbastanza forti"

CERTALDO — Chiuso a casa da 10 il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, ha raccontato sui social il decorso dell'infezione dall'esito del tampone positivo.

"Oggi sto un po' meglio, ho passato 5 giorni con sintomi abbastanza forti. Sono ormai a casa da quasi 10 giorni, spero davvero che entro la prossima settimana possa terminare il mio isolamento" ha detto Cucini.

"Tanti pensieri mi ruotano in testa in questi giorni, sul mio lavoro, su di me, in generale sul futuro e su come questa pandemia ci stia cambiando. Mi rendo conto di quanta sofferenza abbia causato, ma anche di quanta solitudine e cambi di abitudini e certezze. Voglio mandare un messaggio di vicinanza a tutti coloro che sono stati, e che ancora sono in una condizione di isolamento o quarantena" ha concluso.