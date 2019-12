La capitale del pellegrino presepista

L’assessore Cei: “Siamo un crocevia di cammini legati da motivazioni spirituali che si ritrovano pienamente nella tradizione del presepe”

FUCECCHIO — Il presepe rivive nella tradizione popolare toscana grazie a “Terre di Presepi”, l’iniziativa che coinvolge oltre cento realtà tra città, paesi, frazioni e parrocchie, e che oramai supera i confini regionali per arrivare anche in Lazio, Umbria ed Emilia. In questo progetto Fucecchio gioca un ruolo da protagonista.

“Essendo capofila dei più importanti progetti legati ai cammini storici come quelli della Via Francigena e della Romea Strata – spiega l’assessore al turismo Daniele Cei – Fucecchio è stata designata anche come “capitale” della Credenziale del pellegrino presepista. Siamo un crocevia di cammini legati da motivazioni spirituali che si ritrovano pienamente nella tradizione del presepe. Questo ruolo che abbiamo assunto ci permette di sostenere con ancora maggior forza le nostre azioni di marketing e promozione del territorio. Il ruolo di primo piano che Fucecchio svolge nell’iniziativa Terre di Presepi ci consente anche di offrire un’interessante opportunità per percorrere i cammini storici nel periodo natalizio senza limitarli al solo periodo estivo come avveniva in passato”.

“Per il terzo anno consecutivo, anche grazie alla collaborazione con il Comune di Fucecchio, Terre di Presepi propone un itinerario alla ricerca delle natività nei luoghi più particolari della Toscana – aggiunge Fabrizio Mandorlini, coordinatore di Terre di Presepi. Attraverso la credenziale del Pellegrino Presepista il viaggiatore può fare un percorso a tappe attestato da un timbro per ogni presepe visitato. Una proposta che dà contenuto anche ai grandi cammini, di cui Fucecchio è crocevia, e che permette di conoscere in altre forme anche la Francigena, la Romea Strata e tutti quei itinerari dove la bellezza del territorio e dei luoghi aiuta a percorrere le strade del Natale”.

“Il periodo natalizio - ricorda l'assessore regionale al turismo e attività produttive Stefano Ciuoffo - è il periodo dell’attesa e il Presepe è il simbolo di questa storia che ha lasciato un segno nella nostra terra con le chiese e i monumenti che rendono unica la Toscana. Periodo dell’attesa e del Cammino lungo un percorso che per il credente è fatto di tappe e che In questi giorni si affianca ai tragitti Storici come la Francigena e gli altri con un tragitto che lega i presepi artigianali di splendida fattura realizzati nelle nostre città e paesi. Luoghi da visitare anche per i turisti non credenti che scelgono la nostra regione per le loro vacanze cogliendo così l’occasione per andare al fondo della nostra tradizione”.