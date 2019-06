In tantissimi per l'Infiorata

Infiorata a Fucecchio, volontari a lavoro per creare le splendide opere che hanno colorato le vie del centro con centinaia di persone

FUCECCHIO — La tradizione dell’Infiorata, la creazione di tappeti floreali lungo le strade dei centri storici, è molto diffusa in Italia. In Toscana la più importante è senza dubbio quella di Fucecchio che da oltre trent’anni è tornata in auge grazie all’impegno della Pro Loco e degli infioratori locali che ogni anno, in occasione del Corpus Domini, colorano le vie del centro cittadino. Ieri tantissima gente per la processione per le vie del centro coperte da spettacolari tappeti floreali.

Ma nel corso di questi ultimi anni l’Infiorata per Fucecchio è divenuta anche un mezzo di promozione della Città anche al di fuori dei confini regionali grazie alla partecipazione degli infioratori fucecchiesi a tante iniziative, sia nei piccoli borghi che in importanti città come Roma e Firenze.

Antonella Gorgerino, consigliere comunale e membro del consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Città dell’Infiorata, sostiene l’importanza della collaborazione col capoluogo regionale grazie alla quale, ad esempio, le splendide realizzazioni dei maestri infioratori fucecchiesi sono state mostrate in un luogo unico come Piazzale Michelangelo.

"In quest’ultimo anno in particolare – spiega Gorgerino - ho tenuto i rapporti con il Comune di Firenze e con l’assessore Alessia Bettini per promuovere e realizzare le nostre opere nella città più bella del mondo. La passione e l’impegno che ho messo per far conoscere questa nostra tradizione sta dando i suoi frutti. L’amministrazione comunale fiorentina anche quest’anno interverrà alla nostra manifestazione: l’assessore Bettini parteciperà alla Messa e alla processione. Per noi è un onore vedere che anche realtà importanti come Firenze apprezzano e sostengono il lavoro dei maestri infioratori. L'Infiorata è un'arte fatta con gli occhi, le mani, la testa, il cuore e la creatività per tramandare un messaggio secolare e profondo".