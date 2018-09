Migranti e cittadini insieme per ripulire l'Arno

Sabato 8 settembre riparte lungo le sponde del fiume il progetto "Insieme Bonificatori"

FUCECCHIO — Coinvolgere i territori e i cittadini nelle attività che impegnano i migranti nella manutenzione dei corsi d’acqua toscani: è l’obiettivo del progetto Insieme Bonificatori che apre la sua attività sabato 8 settembre.

Dopo le esperienze del 2016 a Firenze e Pistoia e del 2017 su tutto il percorso dell’Arno, il progetto quest’anno ha come obiettivo la partecipazione attiva delle comunità locali: accanto al coinvolgimento dei migranti in attività per il bene comune, si vuole favorire la conoscenza reciproca con giornate di volontariato e di festa, anche con la partecipazione dei Comuni.

Insieme Bonificatori è finanziato dalla Regione Toscana e portato avanti dai Consorzi di Bonifica in collaborazione con Anci Toscana. Nella prima fase, il progetto prevede interventi di animazione territoriale e ripulitura di sponde e argini dei corsi d’acqua, attraverso la raccolta manuale dei rifiuti solidi urbani a cura dei migranti, insieme alle associazioni locali e a tutti i cittadini che vorranno partecipare, con il supporto tecnico-organizzativo dei Consorzi di Bonifica; per la seconda fase è prevista invece l’attivazione di percorsi formativi ad hoc rivolti ai migranti, per aiutarli ad acquisire competenze utili nel mercato del lavoro e a rafforzare i percorsi di autonomia. Il progetto rientra nelle azioni del “Libro Bianco sulle politiche di accoglienza di richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale e umanitaria” promosso da Regione Toscana e Anci Toscana.

L’appuntamento dell’8 settembre a Fucecchio è il primo di una serie che proseguirà il 15 a San Miniato e il 22 a Firenze con il Quartiere 4, per poi coinvolgere altri territori toscani tra i quali Figline-Incisa, Lastra a Signa, Rosignano Marittimo e Lucca. Il programma di Fucecchio parte alle 10 con il ritrovo a Padule, al Casotto del Sordo Via Porto allo Stillo, per una passeggiata di ripulitura degli argine del fiume e una mattinata di incontro e conoscenza. Saranno presenti Vittorio Bugli assessore immigrazione Regione Toscana; Alessio Spinelli sindaco di Fucecchio; Simone Gheri direttore Anci Toscana; Marco Bottino presidente Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e ANBI Toscana. La giornata è organizzata in collaborazione con il Comune di Fucecchio, la Cooperativa La Pietra d’Angolo, L’associazione Io Amo Fucecchio, il Movimento Shalom e l’Associazione Il Padule.