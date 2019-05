Il Giro d’Italia arriva a Fucecchio

Tutti gli eventi correlati di domenica 12 maggio e le informazioni utili per seguire la corsa e per i residenti, come i cambiamenti della viabilità

FUCECCHIO — Domenica 12 maggio Fucecchio sarà protagonista di un grande evento sportivo di carattere internazionale. La città di Montanelli sarà infatti il luogo d’arrivo della seconda tappa del Giro d’Italia, quella dedicata a Gino Bartali che partirà da Bologna alle ore 12,10 per concludersi in Via Fucecchiello intorno alle ore 17 dopo un percorso di 205 km.

Gli appassionati delle due ruote e tutti i cittadini che vorranno seguire l’evento e partecipare a questo appuntamento eccezionale potranno farlo posizionandosi lungo il percorso.

Sul territorio di Fucecchio le strade interessate dal passaggio della corsa saranno le seguenti: Strada Provinciale 11 – Via delle Fornaci – Piazza La Vergine – Via Trieste – Corso Matteotti – Piazza Montanelli – Via Landini Marchiani – Viale Buozzi – Piazza della Ferruzza – Viale Colombo – Via Mattei – Via Fucecchiello (ARRIVO).

Domenica 12 maggio sarà una giornata di grande festa, ricca di eventi già a partire dalla mattina. Per tutto il giorno in Piazza XX Settembre si terrà il mercatino delle contrade. Alle ore 9.30 in Piazza La Vergine ci sarà invece la partenza della sfilata dei piccoli contradaioli con arrivo sempre in Piazza XX Settembre.

Alle ore 9 in via Busoni sono in programma le gare ciclistiche primi sprint categoria G1 Giovanissimi femminile e maschile a seguire le altre categorie fino a G6.

Alle ore 12.30 in Via Fucecchiello, finalissima primi sprint per ogni categoria e premiazioni presso Open Village Spazio Radio2. Alle 13 in Via Fucecchiello è previsto l’arrivo del “Giro E”, la corsa rosa con le biciclette elettriche.

Sempre in Via Fucecchiello dalle ore 16 arrivo della Carovana del Giro d’Italia e un’ora dopo arrivo della corsa.

Gli eventi proseguiranno in Piazza Montanelli alle ore 18 con il concerto Scavo & Friends.

Ricordiamo inoltre che per le intere giornate di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio Piazza Salvo D’Acquisto ospiterà i banchi dello Street Food “Sapori dal Mondo”.

Per l’intera giornata di domenica 12 maggio saranno aperti al pubblico il Museo civico (Piazza Vittorio Veneto) e la Fondazione Montanelli Bassi (via G. di San Giorgio) dove è possibile visitare gli studi di Indro Montanelli.

Per consentire lo svolgimento della corsa sono previste le seguenti modifiche alla viabilità.

CHIUSURA STRADE

DALLE ORE 6.00

Via Fucecchiello (eccetto dalle 8.00 alle 13.00 il tratto da Via Dante a ingresso al centro Commerciale per i clienti dello stesso), Via Mattei, Via della Repubblica, Via De Nicola, Via L. Da Vinci (tratto da Via della Repubblica a Via Fucecchiello), Via Giotto (tratto da Via de Nicola a Via Fucecchiello), Via del Ronzinello (tratto da Via Checchi a Via Fucecchiello), Via Busoni.

DALLE ORE 9.00

Viale Buozzi (tratto da Via L. Da Vinci a Via Landini Marchiani), Via Landini Marchiani, Piazza XX Settembre, Via E. Da Fucecchio, Via Cavallotti, Via Dante (tratto da Via Carducci a Via Landini), Via Montanelli, Via Cairoli, Via Sauro, Corso Matteotti, Via Trieste, Via Sottovalle (tratto da Via Verdi a Piazza la Vergine).

DALLE ORE 12.00

Via Delle Fornaci, Viale Buozzi, Viale Colombo (tratto tra la rotonda della Ferruzza e Via di Mezzopiano), Via Taviani, Via Boccaccio, Via Verga, Via Ariosto, Via Andreini.

DALLE ORE 15.00

SP11 (tratto da Via delle Fornaci a Via Battisti, da Via delle Viole a Via Battisti nel senso di marcia della corsa e tratto da Via Pistoiese a Via delle Fornaci nel senso di marcia della corsa), Via Vecchia Empolese, Via delle Fornaci (tratto tra il semaforo e confine con Cerreto Guidi).

STRADE SENZA SFONDO

DALLE ORE 6.00

Via Dei Cerchi, Via di Stieta, Via del Castelluccio, Via Marco Polo, Via Fucini, Via L. Da Vinci

DALLE ORE 9.00

Via Machiavelli, Via Donateschi, Via Nelli, Via A. Checchi, Via Sottovalle

DALLE ORE 12.00

Via Dante, Via De Cadolingi, Via Fucini, Via Leopardi, Via Marconi, Via I Settembre, Via Napoleone, Via Monteverdi, Via San Teofilo, Via Pacchi, Via Tea, Via Trento, Via Battisti

DALLE ORE 15.00

Via Ronzinello (tratto tra Via Banti e Via Checchi), Via delle Fornaci

DIVIETI DI SOSTA

Piazza Aldo Moro

dalle 19.00 del 11/05 alle 21.00 del 12/05

Piazza Pertini, parcheggio del centro commerciale, Via del Ronzinello

dalle 19.00 del 11/05 alle 23.00 del 12/05

Via di Fucecchiello, Via Mattei, Via De Nicola, Via della Repubblica, Via Leonardo Da Vinci (nel tratto tra Via della Repubblica e Via di Fucecchiello), Via Giotto (nel tratto tra Via De Nicola e Via di Fucecchiello), Viale Colombo (nel tratto tra Piazza della Ferruzza e Via Mattei)

dalle ore 6.00 alle ore 22.00 del 12/05

Piazza XX Settembre dalle ore 6.30 alle 20.00 (fino alla fine della manifestazione)

Piazza La Vergine, Via Trieste, Corso Matteotti, Via LandiniMarchiani

dalle ore 7.30 alle 18.00 del 12/05

Via delle Fornaci e Viale Buozzi dalle ore 11.00 alle 18.00 del 12/05

Via Busoni

dalle ore 6.00 alle 12.00 del 12/05

PIAZZE E VIE OCCUPATE

Piazza Aldo Moro occupata dai pullman dei ciclisti

Piazza Pertini punto ritrovo/gadget/attrazioni varie

Quadrilatero Via della Repubblica/Via Giotto/Via da Vinci/Via de Nicola chiuse per utilizzo da parte dello staff

PARCHEGGI E BUS NAVETTA (ORE 14/20)

Per chi proviene da Santa Croce sull’Arno: parcheggi consigliati presso Piscina intercomunale, Piazza Samo, Piazza Dina Boncristiani. Bus navetta fino ad incrocio via Dante/Via Fiorentina/Via Fucecchiello.

Per chi proviene da San Miniato/San Pierino: parcheggi presso area verde Via di Ponzano e area all’ingresso della Buca del Palio.

Per chi proviene da Empoli: fino alle ore 15 deviazione verso Circonvallazione e parcheggi presso zona industriale/artigianale di Ponte a Cappiano e bus navetta con varie fermate da Via del Puntone fino alla rotatoria dei barchini tra Viale Colombo/Via Taviani/Via Mattei.

Per chi viene da A11 Firenze Mare (Altopascio): parcheggi presso zona industriale/artigianale di Ponte a Cappiano e bus navetta con varie fermate da Via del Puntone fino alla rotatoria dei barchini tra Viale Colombo/Via Taviani/Via Mattei.

PARCHEGGIO CAMPER (no area attrezzata)

Zona artigianale di Via Abruzzo/Via Molise a Ponte a Cappiano e bus navetta con varie fermate.

La programmazione e la viabilità potrebbe essere soggetta a variazioni. Maggiori informazioni su www.comune.fucecchio.fi.it