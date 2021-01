Covid, 47 nuovi casi tra Cuoio ed Empolese

Il punto della situazione fatto dalla Usl centro. Nella zona del Cuoio viene segnalato purtroppo anche un decesso legato al virus

SAN MINIATO — Una vittima del coronavirus nel territorio del Cuoio. Viene segnalata dalla Usl Toscana centro nel consueto report quotidiano.

In totale sono 5 i decessi nel territorio Usl (2 in provincia di Firenze, 1 in provincia di Prato, 1 in provincia di Pistoia e 1 appunto in provincia di Pisa ).

Per quanto riguarda i nuovi casi se ne registrano 47 tra Empolese e Cuoio. Ecco il dettaglio nei Comuni:

36 casi in zona empolese

Castelfiorentino 4 Capraia e Limite 1 Certaldo 4 Empoli 11 Fucecchio 6 Montelupo 3

Montespertoli 5 Vinci 2.

11 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di Sotto 2 Montopoli 1 San Miniato 6 Santa Croce 2

Il bollettino regionale sul coronavirus è visibile qui