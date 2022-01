Si getta dal cavalcavia della Fipili, è grave

L'episodio è accaduto su un cavalcavia che attraversa la superstrada all'altezza di San Miniato. Il ferito è stato trasportato a Careggi con Pegaso

SAN MINIATO — Sulla Fipili, questa mattina intorno alle 10,30, sono intervenute la Misericordia di Santa Croce sull'Arno e le forze dell'ordine in attesa dell'intervento dell'elisoccorso Pegaso, per un episodio di tentato suicidio all'altezza dell'uscita di San Miniato.

Non c'è stato, dunque, alcun urto o incidente stradale, ma l'intervento si è reso necessario per soccorrere la persona ferita. Le forze dell'ordine hanno provveduto a bloccare il traffico, mentre l'ambulanza sul posto è rimasta in attesa dell'arrivo dell'elisoccorso Pegaso.

La persona è un giovane che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi con l'elisoccorso. È in gravi condizioni.



Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 199/284284 oppure sul sito internet dell'associazione (qui).

È possibile chiamare i Samaritans al numero verde gratuito 800/860022 da telefono fisso o al 06/77208977 da cellulare, tutti i giorni dalle 13 alle 22.