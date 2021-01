Covid-19, Crisanti si vaccina in diretta: «Fondamentale per bloccare il virus» Covid-19, Crisanti si vaccina in diretta: «Fondamentale per bloccare il virus»

Attualità sabato 02 gennaio 2021 ore 18:40

Ci sono 27 nuovi positivi nell'Empolese

Emergenza coronavirus, nessun Comune è in doppia cifra in quanto a nuovi contagiati e ce ne sono tre che non ne hanno nessuno