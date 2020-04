Completata la distribuzione di 380mila mascherine

Completata la distribuzione delle 380.000 mascherine inviate dalla Regione agli 11 Comuni dell'Unione. Da domani scatta l'obbligo di indossarle

EMPOLI — Nei giorni scorsi poco meno di 380.000 mascherine sono state inviate dalla Regione Toscana agli 11 Comuni dell'Unione. Immediatamente è partita la distribuzione che è stata organizzata dalla Protezione Civile dell’Unione e localmente dalle amministrazioni comunali e dalle associazioni di volontariato.

L'ordinanza prevede che l’obbligo per la mascherina scatti in ogni caso nella settimana dopo Pasqua: la Regione ha dato tempo 7 giorni alle amministrazioni locali per portare a termine la distribuzione casa per casa.

Da domani, quindi, è obbligatorio indossare le mascherine