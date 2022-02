Salto in alto... nel basket, la schiacciata in volo di Tamberi all'All Star Game Salto in alto... nel basket, la schiacciata in volo di Tamberi all'All Star Game

Attualità sabato 19 febbraio 2022 ore 11:12

Il Consiglio comunale torna in presenza

L'assemblea, convocata per lunedì 21 Febbraio, si riunirà al palazzo municipale di via del Papa e sarà trasmessa in diretta streaming

EMPOLI — Il Consiglio comunale di Empoli torna a riunirsi in presenza al palazzo municipale di via del Papa. L'assemblea è stata convocata per lunedì 21 Febbraio a partire dalle 17,30. Presieduta dal presidente del Consiglio comunale Alessio Mantellassi, potrà essere seguita in diretta sulla piattaforma dedicata e sulla pagina Facebook del Comune di Empoli. La seduta si aprirà con la commemorazione del Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata.