Il Covid nell'Empolese è ancora a due cifre

Nuovo aggiornamento sul fronte epidemico. I contagi emersi nelle ultime 24 ore sono distribuiti su 8 comuni del territorio

EMPOLI — Tra ieri e oggi in provincia di Firenze si sono registrato 192 nuovi casi di positività al Covid-19, 26 dei quali nell'Empolese.

I contagi emersi nelle ultime 24 ore sono distribuiti tra 8 comuni del territorio: Capraia e Limite 2, Castelfiorentino 2, Cerreto Guidi 3, Certaldo 2, Empoli 10, Fucecchio 1, Montelupo Fiorentino 3, Montespertoli 3.

In Toscana, tra ieri e oggi, sono stati rilevati 714 nuovi contagi. Per leggere i dati aggiornati sul Covid in Toscana cliccate qui.