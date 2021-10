Covid, nell'Empolese 11 contagiati in un giorno

Aumentano i tamponi positivi in 7 località dell'Empolese, ma la curva epidemiologica della Città metropolitana si mantiene sui 50 casi giornalieri

EMPOLI — La Asl Toscana ha rilevato 11 tamponi positivi nel Circondario Empolese, 5 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Gli 11 casi in zona empolese a Capraia e Limite 1, Castelfiorentino 3, Certaldo 2, Empoli 2, Fucecchio 1, Montaione 1 e Vinci 1.

Sono 99 i nuovi casi di contagio segnalati nei territori della Asl Toscana Centro, e sono 54 i tamponi positivi nella sola provincia di Firenze dove sono stati evidenziati anche 4 decessi.

Nelle 24 ore precedenti i contagiati a Firenze erano stati 18, con 2 decessi in tutta la provincia.

I 54 casi in provincia di Firenze, di cui 11 in zona empolese, sono stati segnalati a Bagno a Ripoli 2, Borgo San Lorenzo 1, Campi Bisenzio 3, Dicomano 1, Fiesole 1, Firenze 22, Greve in Chianti 1, Impruneta 2, Lastra a Signa 1, San Casciano in Val Pesa 1, Scandicci 1, Scarperia e San Piero 2, Sesto Fiorentino 1, Signa 1, Vaglia 2 e Vicchio 1.

