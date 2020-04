Covid, trovati senza mascherina e sanzionati

Due genitori sanzionati perché senza mascherina in compagnia dei figli. Condanna per coloro che diffamano la polizia municipale sui social network

EMPOLI — In zona Serravalle, la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa ha comminato due sanzioni a due uomini che si trovavano all’esterno delle loro abitazione in compagnia dei rispettivi figli.

Alla centrale operativa della polizia municipale di Empoli ieri mattina, poco prima delle 11, è arrivata una segnalazione da un cittadino che parlava di bambini a giocare in un’area verde e di persone adulte senza protezione.

Come detto la pattuglia, una volta sul posto, ha spiegato ai due padri che ormai da lunedì 20 aprile l’utilizzo della mascherina è obbligatorio, visto anche che la distribuzione di questi dispositivi è avvenuta capillarmente e che sono anche a disposizione nelle farmacie, sempre gratuitamente.

I due genitori sono stati quindi sanzionati perché non avevano la mascherina in luogo pubblico in presenza di più persone come prevede l'ordinanza della Regione Toscana..

Il Comune di Empoli ha inoltre fatto sapere che "Condanna duramente coloro che, attraverso i social network, offendono l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nel far semplicemente, ma con fermezza, rispettare nuove regole di convivenza con l’obiettivo di fermare prima possibile una pandemia che porta preoccupazione, dolore e morte nelle famiglie di tutto il pianeta. Chi diffama sui social network può essere denunciato ai sensi dall’articolo 595 del codice penale".