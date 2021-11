Nell'Empolese 10 casi in più di Covid in 24 ore

Tim-Kkr, perché un fondo americano vuole comprare il maggiore operatore telefonico italiano (che ha in pancia un gioiello)

Sono 7 i Comuni dell'Empolese che hanno segnalato un incremento di nuovi positivi nel bollettino riferito alle ultime 24 ore della Città metropolitana

EMPOLI — Sono 10 i nuovi casi di Coronavirus registrati in zona empolese a Castelfiorentino 1, Cerreto Guidi 1, Certaldo 1, Empoli 3, Montelupo Fiorentino 2, Montespertoli 1 e Vinci 1.

Sono 52 i nuovi casi positivi nei territori della Città metropolitana che ha registrato anche 2 nuovi decessi.

Nel dettaglio i 52 nuovi casi in provincia di Firenze, di cui 10 in zona empolese, sono stati rilevati a Bagno a Ripoli 1, Barberino di Mugello 1, Borgo San Lorenzo 2, Calenzano 1, Campi Bisenzio 4, Fiesole 3, Firenze 10, Lastra a Signa 2, Pontassieve 1, Reggello 2, Rufina 3, San Casciano in Val di Pesa 2, Scandicci 4, Sesto Fiorentino 3 e Vaglia 3.

