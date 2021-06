Nell’antico borgo la nuova casa per il Dopo di Noi

L’appartamento, concesso dal Comune di Empoli, è stato ristrutturato, in collaborazione con la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa

EMPOLI — Nel cuore del borgo antico della frazione di Pontorme è stato inaugurato il nuovo appartamento per il ‘Dopo di Noi’: la Casa Pontorme che dopo mesi di lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria è pronta per accogliere la vita di queste persone, di questi figli e figlie, anche nel momento in cui in cui i loro genitori non potranno più essere al loro fianco.

L’appartamento, concesso dal Comune di Empoli, è stato ristrutturato, in collaborazione con la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, con i fondi della Legge 112/2016 e della Regione Toscana, potrà ospitare fino a quattro persone con disabilità. La ristrutturazione è stata lunga e si è conclusa con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che ha finanziato l’acquisto e l’installazione di un servo scala che ha reso l’appartamento totalmente accessibile.

All’inaugurazione erano presenti: Serena Spinelli, assessore alle politiche sociali della Regione Toscana; Brenda Barnini, sindaco di Empoli; Valentina Torrini, assessore alle politiche sociali del Comune di Empoli; Enrico Sostegni, consigliere regionale ma in veste di presidente della Commissione Regionale Sanità; Erica Falaschi, Fondazione Dopo di Noi onlus di Empoli, referente del progetto ‘Casa Arrighi…casa mia’; Franco Doni, direttore della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa; Alessandro Fornaciari della Fondazione ‘Dopo di noi’; alcune operatrici di ‘Casa Arrighi’.

A fare gli onori di ‘casa’ il presidente della Fondazione Dopo di noi onlus di Empoli, Pier Luigi Ciari che ha introdotto alla bella mattinata, prima del taglio del nastro con il sindaco Brenda Barnini.

Il sindaco Brenda Barnini "Oggi è una bellissima giornata, festeggiamo l’inizio di una nuova avventura per la Fondazione Dopo di Noi. Abbiamo finalmente potuto aprire questo nuovo appartamento che servirà ad accogliere ragazzi e adulti disabili che potranno crescere in un percorso di autonomia. È un risultato che è frutto di un grandissimo lavoro di squadra prima di tutto ovviamente per la Fondazione Dopo di Noi con il contributo fondamentale della Regione Toscana e con l’impegno della Società della Salute del nostro territorio. Pensiamo che questa sia la strada giusta da percorrere e che quindi questa esperienza possa essere solo l’inizio di un impegno che vada a riguardare e interessare sempre più soggetti del nostro territorio per trasformare quello che fino a ieri è stato un pensiero, una preoccupazione delle famiglie in un diritto per questi ragazzi, per questi cittadini e quindi in una responsabilità per tutta la nostra comunità. Pontorme è anche un luogo speciale per dare avvio a questo percorso. È un borgo nel quale tutti si conoscono e sono sicura che questo appartamento diventerà presto un punto di incontro e di riferimento per tutta la comunità del borgo pontormese".

Il presidente della Fondazione Dopo di noi onlus di Empoli, Pier Luigi Ciari "abbiamo realizzato i nostri sogni. C’è stato tanto lavoro da fare, un intervento importante che grazie ai nostri collaboratori è riuscito in un’opera bellissima e straordinaria. Questo è un pezzo di Pontorme inserito in una zona straordinaria perchè fatta di persone e di rapporti e mi auguro che le persone che saranno ospitate qui per una esperienza straordinaria con l’uscita graduale dalla loro famiglia di origine, si sentano circondati dall’affetto e dalla comprensione del territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno dato tutto per quanto è stato realizzato. Mi auguro che questo sia un pezzetto in più per dare a persone che hanno bisogno, una speranza di vita diversa e certamente augurando loro che sia una vita migliore rispetto a prima. La Fondazione Dopo di Noi si prefigge lo scopo di dare un futuro al dopo che non ci saranno più le persone della famiglia originale. Per cui anche noi daremo qualcosa in più, una famiglia diversa da quella di origine".

Serena Spinelli, assessore regionale della Toscana ha dichiarato "Ringrazio sia la Fondazione che il Comune di Empoli per l’invito. Quando si inaugura un luogo di vita, un luogo in cui si può crescere, autodeterminarsi, avere i propri diritti garantiti che sono quelli di una vita felice penso che sia una straordinaria giornata. Qui si trasforma in realtà un’utopia che è quella legata al durante e dopo di noi. Qui non si costruisce soltanto un dopo ma anche un durante e io credo che grazie all’impegno delle associazioni, dei genitori e del rapporto costruttivo con le istituzioni, esperienze come queste possono diventare realtà. Un appartamento di vita in mezzo a un luogo della città. Ho visto già un pezzo di territorio animarsi intorno a questo appartamento. Questo è un buon segnale. Vuol dire che a tutti gli effetti chi ospiterà questa casa farà parte della comunità pontormese a pieno titolo con le sue capacità e caratteristiche, con i suoi sorrisi ed entusiasmo che hanno oggi dimostrato nella fase inaugurale di questo momento".

Tra gli altri hanno partecipato Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale di Empoli; Stefania Fontanelli, assessore al sociale del Comune di Montelupo Fiorentino; Andrea Cinquini, geometra.

È stata anche l’occasione per far visitare all’assessore regionale, Serena Spinelli, ‘Casa Arrighi’, che è stata apripista dell’esperienza Dopo di Noi.