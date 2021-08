Nell'Empolese 27 nuovi casi di Covid in 24 ore

Dentro l'aeroporto di Kabul, la corsa contro il tempo per fuggire dai talebani

Contagi in leggera ascesa nel circondario. Il dato non rispecchia l'andamento metropolitano che invece presenta un numero inferiore di contagi

EMPOLI — Sono 27 i positivi rilevati oggi nel circondario Empolese, in crescita rispetto ai 20 casi delle precedenti 24 ore. Il dato non corrisponde al trend metropolitano che si presenta in discesa, è passato infatti dai 165 nuovi casi di ieri ai 134 di oggi.

Sono 49 i tamponi positivi che sono emersi solo a Firenze nelle ultime 24 ore. Nella giornata di ieri i nuovi casi erano stati 80 sui 165 positivi emersi nell'intera area fiorentina.

Sono 134 oggi i casi della Città metropolitana sui 262 positivi rilevati nei territori della Asl Toscana Centro.

Le nuove segnalazioni si riferiscono a Bagno a Ripoli 1, Barberino Tavarnelle 2, Borgo San Lorenzo 2, Calenzano 2, Campi Bisenzio 9, Fiesole 1, Figline e Incisa Valdarno 3, Firenze 49, Greve in Chianti 1, Impruneta 1, Lastra a Signa 1, Pontassieve 5, Reggello 2, Rignano sull'Arno 1, Scandicci 8, Scarperia e San Piero 2, Sesto Fiorentino 6, Signa 2, Vaglia 4 e Vicchio 5.

Ci sono 27 casi nell'Empolese a Capraia e Limite 2, Castelfiorentino 3, Certaldo 3, Empoli 7, Gambassi Terme 2, Montaione 1, Montelupo Fiorentino 5, Montespertoli 1 e Vinci 3.

