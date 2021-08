Nell'Empolese il Covid accelera, 63 casi in 24 ore

Nuova crescita dei tamponi positivi nell'area Empolese dove 11 località hanno registrato un incremento di contagi tra la popolazione residente

EMPOLI — Sono 11 le località del circondario Empolese che hanno rilevato un incremento di tamponi positivi pari a 63 nuovi contagiati in 24 ore, 16 ad Empoli ed 8 a Castelfiorentino. Nei giorni precedenti la curva si era attestata sui 20 casi giornalieri.

La curva epidemiologica della provincia di Firenze ha subito una nuova accelerata e ha superato i 200 tamponi positivi nelle 24 ore di tracciamento. Sono 229 i nuovi contagiati registrati dalla Asl Centro che in totale ne ha contati 379.

I deceduti in provincia di Firenze sono 13 solo nell'ultima settimana, da lunedì a venerdì.

I 229 casi in provincia di Firenze, di cui 63 in zona empolese, sono emersi a Bagno a Ripoli 4, Barberino di Mugello 1, Borgo San Lorenzo 2, Calenzano 2, Campi Bisenzio 15, Fiesole 4, Figline e Incisa Valdarno 5, Firenze 83, Greve in Chianti 2, Lastra a Signa 5, Marradi 1, Pontassieve 3, Reggello 2, Rignano sull'Arno 7, Rufina 1, San Casciano in Val di Pesa 2, Scandicci 7, Scarperia e San Piero 1, Sesto Fiorentino 13, Signa 2 e Vicchio 4

Ci sono 63 casi in zona empolese a Capraia e Limite 5, Castelfiorentino 8, Cerreto Guidi 3, Certaldo 4, Empoli 16, Fucecchio 8, Gambassi Terme 1, Montaione 4, Montelupo Fiorentino 7, Montespertoli 5 e Vinci 2.

Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui.