Campionati di calcio e basket ostaggio del Covid

Il comitato Uisp dell'Empolese Valdelsa ha deciso di sospendere le gare in calendario per le due discipline a causa della diffusione dei contagi

EMPOLI — Campionati Uisp di calcio e basket ostaggio del Covid-19. Visto il dilagare dei contagi, il Comitato Uisp Empoli Valdelsa ha deciso di sospendere le gare in calendario per le due discipline e altre attività a seguito della "rapida diffusione del virus, anche all'interno di alcune società amatoriali".

Le attività di calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5 sono sospese fino al 30 Gennaio. La normale programmazione delle gare, salvo eventuali sviluppi riprenderà a partire dal 4 Febbraio con le giornate che avrebbero dovuto svolgersi al momento dello slittamento.

Per quanto riguarda invece il campionato di basket, organizzato grazie alla collaborazione tra i Comitati Uisp di Empoli e Firenze, lo stop è stato deciso fino al prossimo 23 Gennaio. Il calendario delle gare, dunque, dovrà essere riprogrammato in base alle condizioni sanitarie delle prossime settimane.

"Abbiamo preso questa decisione - spiega Arianna Poggi, presidente del Comitato Uisp Empoli Valdelsa - sia per garantire il più possibile la salute dei giocatori, sia per contenere l’avanzata dei contagi. Inoltre, un’altra valutazione è necessaria alla luce delle norme che riguardano i contagi nello sport: dal momento che in caso di positività il certificato medico sportivo di un atleta decade senza possibilità di rinnovo prima di 30 giorni, è cautelativo contenere il più possibile il numero dei giocatori coinvolti".

Nel frattempo anche sul fronte dell’attività motoria, alcuni corsi individuali sono al momento sospesi a causa dei diversi casi di positività riscontrati sia tra gli operatori, sia tra gli atleti.