Dieci anni di Io R*Esisto: torna il Festival dell'Anpi. Quattro giorni di condivisione e incontri tra dibattiti, concerti e mostre

EMPOLI — Quattro giorni di condivisione e incontri tra dibattiti, concerti e mostre al Palazzo delle Esposizioni di Empoli: dopo un anno di sosta torna “Io R*Esisto”, dal 19 al 22 settembre 2019. Il Festival organizzato dall’Anpi di Empoli, col patrocinio del Comune, è considerato uno dei più grandi della Toscana dedicati all’antifascismo e festeggia quest'anno la sua decima edizione.

La sezione empolese dell'associazione nazionale dei partigiani ha infatti organizzato una rassegna di partecipazione, incontri, approfondimento e musica, che ha come filo conduttore la solidarietà nelle sue molteplici sfaccettature.

L’ingresso è gratuito, saranno sempre aperti birreria e bar per aperitivi e quant’altro. Il festival Anpi è ‘plastic free’ e le magliette prodotte per la manifestazione sono in cotone bio con filiera certificata.

«L’Anpi è una realtà fondamentale per il nostro territorio e si è saputa rigenerare nel corso degli anni, con tante nuove persone e giovani che si sono impegnati – ha detto il sindaco Brenda Barnini –. Io Resisto è importante perché in questo tempo che noi viviamo parlare di argomenti come solidarietà, accoglienza, intercultura, sensibilizzazione verso l’ambiente, è un modo per trasmettere valori positivi ai nostri cittadini. Che poi sono quei valori su cui la comunità di Empoli si è sempre fondata a partire dal periodo della Resistenza».

«Io Resisto giunge alla sua decima edizione, un evento che ha cambiato pelle, ma che è stato sempre legato a temi fondamentali per l’Anpi, temi legati alla nostra Costituzione, base fondante per noi – spiega Roberto Franchini, presidente Anpi Empoli -. L’evento è un momento di ritrovo e di approfondimento importante. Parleremo di lotta alle nuove destre, di ambiente, di lotta all’odio sul web e domenica dedicheremo l’intera giornata alla solidarietà a Mediterranea con la raccolta fondi».