Tornano divieti e multe per la pulizia stradale

​L'Unione Empolese Valdelsa ha comunicato ai cittadini la ripresa dei controlli della polizia municipale in occasione dello spazzamento delle strade

EMPOLI — Dopo circa due mesi dall’interruzione negli 11 comuni dell’Unione Empolese - Valdelsa lunedì 18 Gennaio la polizia municipale riprenderà l’attività di controllo per il divieto di sosta in concomitanza con lo spazzamento delle strade. I dati della Toscana sono migliorati e per questa ragione è stato deciso di riprendere i controlli concomitanti con lo spazzamento stradale.

Il servizio era stato interrotto nelle prime settimane di Novembre per evitare gli spostamenti delle persone e in considerazione che le persone in quarantena o positive non avevano modo di spostare l'auto.

I sindaci hanno espresso la necessità di eseguire "una pulizia più accurata in un momento in cui aumenta il numero delle persone che sono in giro e di conseguenza lo sporco". Per questo motivo "Tutti i cittadini sono invitati a verificare gli orari in cui viene effettuato lo spazzamento delle strade e a spostare l’auto per agevolare il servizio e per evitare di essere sanzionati".