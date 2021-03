Trattamenti all'ozono per la terapia del dolore

Covid, Draghi: «Interverremo su operatori sanitari non vaccinati. Non va bene»

Si tratta di un trattamento medico che utilizza una miscela di ossigeno e ozono come agente terapeutico per curare una vasta gamma di malattie

EMPOLI — L’Ospedale San Giuseppe di Empoli si è dotato di un macchinario per l’Ozonoterapia, un trattamento medico che utilizza una miscela di ossigeno e ozono come agente terapeutico per curare una vasta gamma di malattie.

“Il trattamento è utilizzato secondo le linee guida delle principali Società Scientifiche accreditate presso il Ministero della Salute principalmente per patologie degenerative articolari e a livello spinale per condizioni legate alla degenerazione del disco intervertebrale ed ai conflitti disco-radicolari”, ha detto Paolo Scarsella, direttore Centro Multidisciplinare di Terapia del Dolore.

Il trattamento di Ozonoterapia può essere eseguito sotto guida radiologica (TC o fluoroscopica) o ecografica, per via percutanea, per infiltrazione paravertebrale o intraarticolare. Il razionale di impiego si basa sul concetto che basse concentrazioni di ozono possono rivestire importanti funzioni sulla cellula e numerosi sono i meccanismi d’azione dimostrati scientificamente che confermano questa evidenza clinica. La tecnica terapeutica dell’Ozonoterapia viene utilizzata in integrazione agli altri trattamenti finora impiegati.

“Sono soddisfatto che anche il presidio ospedaliero empolese potrà usufruire di questo apparecchio che offre il vantaggio di alleviare il dolore, senza l’uso di farmaci che potrebbero causare effetti collaterali, poiché l’Ozono svolge un’importante azione antinfiammatoria nei tessuti trattati ed è quindi una valida alternativa ai cortisonici, specialmente nei pazienti in cui questo può essere controindicato” ha concluso Stefano Giannoni, Responsabile del Centro di Terapia del Dolore di Empoli.

Si rivolgono al Centro pazienti che soffrono di dolore cronico o dolore cronico riacutizzato di qualsiasi natura, (dolore alla schiena, come lombalgie, lombosciatalgie o sindrome delle faccette articolari, ma anche cefalea, artropatie in generale, neuropatie centrali e periferiche, fibromialgia, dolore oncologico) non responsivo alle comuni terapie.

Grazie alla raccolta fondi lanciata nei mesi scorsi dall’Associazione Astro, l’apparecchio del valore di 12mila euro, è stato donato al Centro Multidisciplinare di Terapia del Dolore della USL Toscana Centro, sede di Empoli e si aggiunge ad altri due strumenti già presenti in altri presidi ospedalieri dell’Azienda: all’Ospedale Palagi di Firenze e all’Ospedale San Jacopo di Pistoia. Alla raccolta fondi oltre ad Astro, presieduta da Paolo Scardigli, hanno contribuito anche l’Associazione medici cattolici di San Miniato ed un gruppo di operatori di una nota catena della grande distribuzione di Empoli, che hanno voluto dare il loro contributo in memoria del collega Moreno, scomparso nei mesi scorsi.