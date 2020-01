Un appartamento domotico per la vita indipendente

Iacopo Melio presenta il progetto Smart home, lanciato da Vorrei prendere il treno Onlus in collaborazione con la Società della Salute, Usl e Regione

EMPOLI — Un appartamento domotico e accessibile per la vita indipendente. E' il progetto Smart home, lanciato dalla onlus Vorrei prendere il treno, in collaborazione con la Società della Salute Empolese Valdarno Val d’Elsa, l'Usl Toscana Centro e Regione Toscana.



La presentazione è in programma per venerdì 24 gennaio alle 14 nella sala riunioni Agenzia per lo sviluppo, in via delle Fiascaie. A presentare il progetto sarà Iacopo Melio, presidente della Onlus Vorrei prendere il treno.

Il progetto consiste nella realizzazione di un appartamento domotico accessibile alle persone con disabilità per sperimentare la vita indipendente, imparando a rapportarsi con la gestione della routine personale e della casa stessa.

Interverranno il presidente della Regione Enrico Rossi, il sindaco di Empoli Brenda Barnini, il sindaco di Fucecchio e presidente della Sds Empolese Valdarno Val d'Elsa Alessio Spinelli, il direttore della Sds Franco Doni, il direttore dei servizi sociali della usl Toscana Centro Rossella Boldrini, il responsabile Cra Regione Toscana Andrea Valdrè.