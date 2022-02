Vandali imbrattano il centro vaccinale

Assalto notturno al centro di via Giuntini. Scritte con la vernice rossa sui gazebo di Anpas e sulle vetrate di ingresso

EMPOLI — Risveglio amaro per il centro vaccinale di via Giuntini che questa notte è finito nel mirino dei vandali. Questa mattina, al loro arrivo, i volontari e il personale sanitario hanno trovato scritte contro i vaccini vergate con la vernice rossa in tutta l'area di accoglienza del centro, che si trova nella sede della fondazione Sesa.

Si tratta del quarto assalto agli spazi dei volontari della zona Empolese di Anpas che hanno gestito e stanno gestendo la delicata fase pandemica nell'area empolese, tra tende per i tamponi e aree accoglienza negli hub vaccinali.

La sindaca Brenda Barnini ha espresso ferma condanna per l'atto vandalico. "Da quando ha aperto il 26 Aprile dello scorso anno - scrive la prima cittadina- in questa sede sono state somministrate 245.000 dosi di vaccino di cui 12.000 solo nell’ultimo mese. Questi numeri bastano da soli a ricordare che per fortuna la maggioranza dei cittadini ha deciso di combattere la pandemia e vaccinarsi a fronte di pochi invasati che continuano a farci perdere tempo. Un grande grandissimo grazie a tutti gli operatori che si sono alternati ogni giorno per realizzare questo risultato straordinario. E grazie ancora alla Fondazione Sesa per aver messo a disposizione gratuitamente i locali dell’hub. Empoli è questa non certo quella di chi non ha niente di meglio da fare che dichiarare con lo spray rosso la propria ignoranza".