Coronavirus, tre morti in 24 ore nel fiorentino

Il bollettino regionale indirizzato alla protezione civile ha registrato altri cinque decessi, tre uomini e due donne con un'età media di 83 anni

FIRENZE — Nell'ultimo bollettino sanitario regionale aggiornato alle 12 i decessi del fiorentino sono saliti a 355 dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus. La Toscana presenta un tasso di mortalità per Covid di 26,5 per 100.000 residenti contro il 52,9 per 100.000 della media italiana, questo mette la regione al dodicesimo posto della drammatica classifica nazionale.

Nell'ultimo report sanitario si registrano cinque nuovi decessi: tre uomini e due donne con un’età media di 83 anni. Relativamente alla provincia di notifica del decesso, sono tre le persone decedute nella provincia di Firenze, una a Lucca e una a Pisa.

Dei 989 deceduti dall’inizio dell’epidemia, 355 sono della provincia di Firenze. Sono invece 141 quelli registrati a Massa Carrara ma su una popolazione inferiore e pertanto il tasso di mortalità è maggiore. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto è a Massa Carrara, seguono poi Firenze e Lucca, mentre il più basso è a Grosseto.