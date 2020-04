Coronavirus, 7 morti e 3079 casi nella Metrocittà

Nei territori della Toscana centrale ci sono 8621 persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate

FIRENZE — Sono 44 i nuovi casi positivi segnalati nei territori dell’Ausl Toscana Centro dove nelle ultime 24 ore risultano 9 decessi di cui 7 in provincia di Firenze. I ricoverati per Covid 19 in Toscana sono il 13 per cento degli attualmente positivi, una percentuale inferiore alla media nazionale, che pone la Toscana come terzultima regione.

Di seguito i dettagli dei 33 casi registrati in provincia di Firenze, di cui 4 nella zona empolese

Bagno a Ripoli: 1

Calenzano: 1

Firenze: 20

Pontassieve: 3

Reggello: 1

San Casciano Val di Pesa: 1

Scandicci: 1

Sesto Fiorentino:1

4 casi nella zona empolese

Capraia e Limite:1

Empoli: 1

Gambassi Terme: 2

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 249 casi per 100.000 abitanti. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa con 510 casi ogni 100mila abitanti, Lucca con 328, Firenze con 304, la più bassa Livorno con 153.

Si riducono le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 715 di cui 139 in terapia intensiva, il punto più basso raggiunto dal 18 di marzo 2020 per i ricoveri totali, dal 16 di marzo per le terapie intensive.

Le persone complessivamente guarite salgono a 2.802, 1.305 persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 1.497 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.