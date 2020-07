Coronavirus, doppio zero nel fiorentino

Nessun nuovo caso e nessun decesso nell'area metropolitana. I dati emergono dal report sull’andamento dell’epidemia diffuso dalla Regione

FIRENZE — Nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Firenze non sono stati rilevati nuovi casi nè decessi collegabili al Coronavirus: il totale dei contagiati da inizio epidemia resta quindi fermo a quota 3.226. 414 i decessi.

Questi i dati che emergono dal bollettino quotidiano sull’andamento dell’epidemia diffuso dalla Regione: ci sono due nuovi casi in Toscana (uno in provincia di Prato e uno in provincia di Grosseto) e nessun decesso. Le persone contagiate nella nostra Regione, da inizio epidemia, sono 10358, ma sono 314 quelle ad oggi positive.

Le persone complessivamente guarite sono 8.915. I deceduti 1129. Stabile il numero dei ricoverati: tredici in tutta la Toscana.