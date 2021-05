Covid, 3 morti fiorentini dopo la tregua di 24 ore

Sono 3 i decessi che sono stati segnalati oggi nella provincia di Firenze dopo l'azzeramento dei morti registrato nella giornata di domenica

FIRENZE — Altre 3 persone sono decedute nella giornata di domenica tra i residenti della Città metropolitana di Firenze, è quanto emerge dal report della Regione Toscana dopo che la giornata di sabato aveva fatto registrare la prima tregua nel drammatico bilancio.

La frenata arrivata dopo mesi di segnalazioni anche e soprattutto in doppia cifra ha fatto tirare un sospiro di sollievo confermando il trend in calo non solo per i contagi ma anche per il bollettino più drammatico.

Salgono oggi a 2.149 i deceduti a Firenze dall'inizio della pandemia.

Il tasso di mortalità fiorentino è di 218 morti ogni 100.000 residenti, rispetto alla media toscana di 181 per 100.000 residenti e contro il 211,3 per 100.000 della media italiana.