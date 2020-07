Covid, 8 nuovi casi in 48 ore nel Fiorentino

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

La Regione Toscana non ha segnalato decessi ma ha registrato 10 nuovi casi di contagio nell'ultimo rilievo sull'andamento dell'epidemia di Covid 19

FIRENZE — Nelle ultime 48 ore la Città metropolitana non ha registrato decessi sono però risultati nuovi casi nella giornata di oggi, uno a Borgo San Lorenzo e 3 a Firenze. Erano stati 4 i nuovi casi nella giornata di venerdì, uno nel capoluogo, uno a Lastra a Signa e due a Scarperia e San Piero.

Salgono così a 3.250 i casi complessivi a oggi a Firenze che conta un totale di 416 deceduti.

In Toscana sono 10.415 i casi di positività al Coronavirus, 10 in più rispetto a ieri. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 407.195, 2.846 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 343.

Complessivamente, 330 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, 9 in più rispetto a ieri e 982, più 48 rispetto a ieri sono anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate sono complessivamente 13, 1 in meno rispetto a ieri, e nessuno in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite sono 8.941, 2 in più rispetto a ieri.