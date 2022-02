Covid, 9 morti e 2.800 casi in più nel Fiorentino

Risale la curva epidemiologica che ieri si era fermata ai 2.500 tamponi e test positivi nelle 24 ore. I morti salgono a 22 negli ultimi 3 giorni

FIRENZE — Sono 2.817 i nuovi casi positivi nel Fiorentino dove risultano anche 9 decessi. Il trend dei positivi giornalieri è in lieve risalita dopo i 2.500 registrati nella giornata di ieri.

Da inizio settimana nella provincia di Firenze sono stati tracciati 5 decessi lunedì ed 8 martedì, i 9 di oggi portano il totale a 22 in 3 giorni.

Per quanto riguarda i ricoveri nei posti letto Covid della provincia di Firenze spicca un solo ricovero in più, si tratta di un bambino ricoverato al Meyer in degenza ordinaria. Nell'ospedale pediatrico c'è 1 ricovero in terapia intensiva e 20 in reparto.

Un altro ricovero, in degenza ordinaria, è stato segnalato all'Annunziata di Ponte a Ema.

Careggi ha registrato 18 dimissioni dai reparti ordinari, i pazienti sono adesso 9 in intensiva e 166 in ordinaria.

Alle Oblate non ci sono più pazienti Covid.

Sono stati dimessi 2 pazienti al San Giovanni di Dio e 1 a Santa Maria Nuova.

Qui sotto la tabella riepilogativa delle occupazioni dei reparti Covid

La distribuzione dei nuovi casi comune per comune.

I 2.817 casi in provincia di Firenze di cui 429 in area empolese sono stati segnalati tra Bagno a Ripoli 49, Barberino Mugello 33, Barberino Tavernelle 25, Borgo San Lorenzo 36, Calenzano 43, Campi Bisenzio 106, Dicomano 9, Fiesole 21, Figline e Incisa Val D'Arno 69, Firenze 760, Firenzuola 5, Greve in Chianti 16, Impruneta 32, Lastra a Signa 83, Londa 3, Marradi 17, Palazzuolo Sul Senio 2, Pelago 14, Pontassieve 38, Reggello 36, Rignano Sull'Arno 19, Rufina 19, San Casciano Val di Pesa 23, Scandicci 93, Scarperia e San Piero 24, Sesto Fiorentino 105, Signa 49, Vaglia 6 e Vicchio 23.

I 429 casi in zona empolese sono stati rilevati a Capraia e Limite 19, Castelfiorentino 41, Cerreto Guidi 21, Certaldo 38, Empoli 131, Fucecchio 42, Gambassi Terme 6, Montaione 15, Montelupo Fiorentino 55, Montespertoli 23, Vinci 38.