Covid, nuova altalena di contagi nel Fiorentino

Nuova inversione di tendenza per la curva epidemiologica della provincia di Firenze. Stabile la situazione per quanto riguarda i ricoverati

FIRENZE — Sono 4.475 i nuovi casi positivi registrati nella provincia di Firenze che conta anche 8 decessi, per un totale di 25 in 4 giorni.

Una nuova inversione di tendenza per le positività giornaliere che nelle 24 ore precedenti erano calate a 3.580. I nuovi positivi solo a Firenze ieri erano 1.412 ed oggi 1.671 mentre l'Empolese supera nuovamente i 900 contagi giornalieri.

Per quanto riguarda i ricoverati a Careggi sono 10 i pazienti in intensiva, 1 in meno ma ci sono 3 pazienti in più nei reparti ordinari con 186 posti occupati. All'Annunziata di Ponte a Ema in intensiva ci sono 8 pazienti, 1 in meno e 43 stabili nelle ordinarie.

C'è un nuovo ingresso nelle terapie intensive ad Empoli che conta 5 posti letto occupati ma ci sono anche 4 uscite dai reparti di degenza ordinaria con 97 pazienti in totale. Un ricovero in più nelle terapie ordinarie anche a Santa Maria Nuova 21 e a Borgo San Lorenzo 18.

Qui sotto la situazione dei ricoveri e dell'occupazione dei posti letto.

Distribuzione dei contagi comune per comune

Nel dettaglio le nuove positività sono emerse a Barberino di Mugello 46, Bagno a Ripoli 104, Barberino Tavarnelle 38, Borgo San Lorenzo 71, Calenzano 62, Campi Bisenzio 259, Fiesole 57, Figline e Incisa 102, Firenze 1671, Firenzuola 2, Greve in Chianti 35, Impruneta 76, Lastra a Signa 94, Londa 8, Marradi 10, Palazzuolo sul Senio 6, Pelago 25, Pontassieve 94, Reggello 62, Rignano 42, Rufina 17, San Casciano 44, San Godenzo 5, Scandicci 255, Scarperia e San Piero 43, Sesto Fiorentino 206, Signa 98, Vaglia 17 e Vicchio 19.

Ci sono 907 nuovi casi nell'Empolese a Castelfiorentino 123, Capraia e Limite 33, Cerreto Guidi 44, Certaldo 86, Dicomano 18, Empoli 253, Fucecchio 113, Gambassi Terme 16, Montaione 20, Montelupo 73, Montespertoli 68 e Vinci 60.