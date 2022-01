Covid, casi scesi a 1.500 in 24 ore nel Fiorentino

Quirinale, la scheda chiusa in un sacchetto: ecco come votano i parlamentari che hanno il Covid

Leggero aumento per i ricoveri nelle terapie ordinarie. Flessione per la curva epidemiologica sui dati del tracciamento nel fine settimana

FIRENZE — Sono 1.532 i nuovi casi positivi rilevati tra domenica e lunedì nella provincia di Firenze dove sono stati segnalati anche 11 nuovi decessi.

Anche il 22 Gennaio erano stati 1.532 i nuovi positivi nell'arco delle 24 ore ma nella sola città di Firenze su 3.930 in tutta la provincia.

La distribuzione dei ricoverati per Covid negli ospedali della provincia di Firenze.

A Careggi: 184 nei reparti ordinari, 2 in meno e 13 in terapia intensiva, 2 in più.

A Ponte a Niccheri: 43 nei reparti ordinari e 9 in rianimazione, entrambi stabili.

A Torregalli: 48 ricoverati nei reparti ordinari, 1 in più.

A Borgo San Lorenzo: 12 ricoverati tutti nei reparti ordinari, 2 in meno

Ad Empoli: 106 ricoverati nei reparti ordinari, 3 in più e 6 in terapia intensiva, stabili.

A Santa Maria Nuova: 21 ricoverati nei reparti ordinari, stabili.

Villa Ulivella e Glicini: 52 ricoverati nei reparti ordinari, 1 in più.

Ospedale pediatrico Meyer: 18 bambini ricoverati nei reparti ordinari, 1 in meno.

Qui sotto la tabella riassuntiva

La distribuzione dei casi comune per comune

Nel dettaglio i nuovi positivi sono emersi a Bagno a Ripoli 25, Barberino Mugello 9, Barberino Tavernelle 14, Borgo San Lorenzo 21, Calenzano 36, Campi Bisenzio 127, Dicomano 4, Fiesole 13, Figline e Incisa Val D'Arno 37, Firenze 639, Greve in Chianti 6, Impruneta 27, Lastra a Signa 46, Londa 1, Marradi 16, Palazzuolo Sul Senio 2, Pelago 5, Pontassieve 12, Reggello 17, Rignano Sull'Arno 11, San Casciano Val di Pesa 37, San Godenzo 2, Scandicci 86, Scarperia e San Piero 10, Sesto Fiorentino 97, Signa 29, Vaglia 3 e Vicchio 6.

In zona empolese sono stati rilevati casi a Capraia e Limite 4, Castelfiorentino 29, Cerreto Guidi 5, Certaldo 17, Empoli 43, Fucecchio 36, Gambassi Terme 6, Montaione 1, Montelupo Fiorentino 18, Montespertoli 25 e Vinci 10.