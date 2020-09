Covid, nel Fiorentino metà dei nuovi casi toscani

Non si arresta la conta dei casi di Covid-19 mentre aumenta l'età media e diminuisce il numero di contagiati che non hanno avvertito sintomi

FIRENZE — Sono 24 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Salgono a 3.691 i casi complessivi ad oggi a Firenze, 18 in più rispetto a ieri di cui 16 casi in provincia di Firenze e 2 nell’empolese:

Firenze: 9

Bagno a Ripoli: 1

Figline e Incisa Valdarno: 1

Signa: 2

Vaglia: 1

I casi nell’empolese:

Certaldo: 2

Intanto la Toscana arriva a 11.898 casi di positività al Coronavirus, 40 in più rispetto a ieri, 11 identificati in corso di tracciamento e 29 da attività di screening. I test eseguiti hanno raggiunto quota 544.447, 4.929 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.581.

L'età media dei 40 casi odierni è di 41 anni circa, il 55 per cento è risultato asintomatico, il 33 pauci-sintomatico, il 9 lieve. Delle 40 positività odierne, 1 caso è ricollegabile a rientri dall'estero. 5 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (4 Sardegna, 1 EmiliaRomagna). Il 43% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Complessivamente, 1.519 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, 5 in più rispetto a ieri. Sono 3.871, 137 in più rispetto a ieri, le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 62, 2 in più rispetto a ieri, 9 in terapia intensiva, 1 in più rispetto a ieri.

Le persone complessivamente guarite sono 9.175 con 32 in più rispetto a ieri: 163 persone clinicamente guarite (16 in più rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 9.012 (16 in più rispetto a ieri) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.