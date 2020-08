Covid, quasi 100 casi in 24 ore nel Fiorentino

La Regione Toscana ha registrato nelle ultime 24 ore 161 nuovi casi di contagio sui quali incidono i rientri dalle vacanze in Italia e dall'estero

FIRENZE — Salgono a 3.574 i casi di Covid-19 complessivi ad oggi a Firenze dove sono 98 in più rispetto a ieri.

Sono 98 i nuovi casi in provincia di Firenze di cui 9 in zona empolese

Firenze: 46

Bagno a Ripoli: 6

Campi Bisenzio: 1

Barberino di Mugello: 2

Borgo San Lorenzo: 2

Dicomano:1

Fiesole: 3

Firenzuola: 1

Greve in Chianti:1

Impruneta: 7

Pontassieve: 2

Reggello: 3

Rufina: 1

San Casciano Val di Pesa: 5

Scandicci: 6

Scarperia e San Piero: 1

Vaglia: 1

casi in zona empolese

Empoli: 1

Fucecchio: 4

Montespertoli: 4

L'impennata dei casi è stata registrata in Tutta la Toscana con 161 contagiati in 24 ore, 21 identificati in corso di tracciamento e 140 da attività di screening. L'età media dei 161 casi odierni è di 36 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 75 per cento è risultato asintomatico, il 19 per cento pauci-sintomatico. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 509.725, 6.084 in più rispetto a ieri.

Delle 161 positività odierne, 81 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 69 per motivi di vacanza: 25 Spagna, 25 Grecia, 16 Croazia, 3 Malta. 21 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane: 18 Sardegna e 3 da altre regioni.

I guariti crescono e raggiungono quota 9.083, 8 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.191.

Complessivamente, 1.142 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, 149 in più rispetto a ieri. Sono 2.591, 124 in più rispetto a ieri le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 49, 3 in più rispetto a ieri, 6 in terapia intensiva, 1 in più.