Covid, quattro decessi in 24 ore nella Metrocittà

Il bollettino regionale registra altri 13 decessi, 37 guarigioni virali e 101 guarigioni cliniche, con una flessione nell'aumento dei contagiati

FIRENZE — La Regione Toscana ha registrato 13 decessi nelle ultime 24 ore, che vanno ad aggiungersi ai 231 registrati fino a ieri, per un totale di 244 decessi dall’inizio dell’epidemia.

Sono quattro i decessi registrati nell'area metropolitana nelle ultime 24 ore si tratta di due persone di Campi Bisenzio, una donna di 86 anni ed un uomo di 86 anni e di un uomo di 68 anni di Vaglia ed una donna di 87 anni di Empoli.

Sono 196 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino. Sia i nuovi casi che i decessi sono in flessione rispetto a ieri. Ad oggi sono 4.608 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 37 sono finora le guarigioni virali, 101 le guarigioni cliniche. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 4.226.