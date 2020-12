​Covid, risalgono i nuovi casi nel fiorentino

Il Senato chiude l'audio a Casini mentre sta parlando e lui non la prende bene

Dopo la frenata con i nuovi tamponi positivi sotto la soglia dei 150 giornalieri, il dato delle ultime 24 ore riporta la curva tra i 200 ed 300 casi

FIRENZE — Sono 234 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore a Firenze e provincia dove sono stati segnalati anche 21 decessi riferiti anche ai giorni precedenti.

La curva torna nella media del periodo dopo che negli ultimi giorni l'andamento dei contagi era rimasto stabile oscillando tra i 200 ed i 300 nuovi casi nell'arco delle 24 ore segnando però una frenata nella giornata di martedì con 148 tamponi positivi.

I 234 casi rilevati in provincia di Firenze sono stati segnalati tra Bagno a Ripoli 5, Barberino di Mugello 1, Barberino Tavarnelle 1, Borgo San Lorenzo 11, Calenzano 4, Campi Bisenzio 22, Dicomano 1, Fiesole 2, Figline e Incisa Valdarno 6, Firenze 67, Greve in Chianti 2, Lastra a Signa 7, Londa 1, Marradi 1, Pelago 2, Pontassieve 2, Reggello 5, Rignano sull'Arno 2, Rufina 2, San Casciano in Val di Pesa 2, Scandicci 10, Scarperia e San Piero 10, Sesto fiorentino 11, Signa 10.

