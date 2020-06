Il Covid c’è ancora, 2 nuovi casi nel fiorentino

Casellati perde la pazienza in Senato: «In Aula sono vietati foto e video, ditemi chi sta facendo una diretta»

Lenta frenata del contagio in provincia di Firenze dove nelle ultime 24 ore sono saliti a 3.516 gli infettati dal coronavirus da inizio epidemia

FIRENZE — Il coronavirus in provincia di Firenze continua a contagiare e, anche se per due giorni non sono stati registrati tamponi positivi, dopo il nuovo caso positivo registrato ieri, oggi ne sono stati individuati altri 2 nella Città Metropolitana. Lo certrifica la Asl Toscana Centro. L’ammontare totale dei contagiati da inizio epidemia, quindi, sale a 3.516 casi complessivi.

Sempre nel fiorentino il bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia ha registrato altri 2 decessi.

Nelle ultime 24 ore sono aumentati nuovamente i nuovi casi di contagio da Covid-19: da ieri se ne sono registrati 10 tra le province di Firenze, Prato, Lucca, Pisa e Arezzo. In tutto sono 10.205 i contagiati in Toscana.

La Toscana si conferma al 10mo posto in Italia come numerosità di casi, con circa 274 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 395 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 540 casi x100.000 abitanti, Lucca con 353, Firenze con 348, la più bassa Siena con 165.

Complessivamente, 393 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (meno 9 rispetto a ieri, meno 2,2%). Sono 2.975 (meno 152 rispetto a ieri, meno 4,9%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1.277, Nord Ovest 1.634, Sud Est 64).