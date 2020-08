Nuovi alberi per arginare il riscaldamento globale

La Regione mette a disposizione 5 milioni per nuove piantumazioni. 15 i Comuni fiorentini che potranno partecipare al bando, capoluogo compreso

La Regione mette in campo contributi da assegnare ai Comuni per piantare nuovi alberi, con lo scopo arginare il riscaldamento globale. L’intervento si inserisce all’interno della strategia che punta a raggiungere in Toscana, entro il 2050, il perfetto equilibrio tra le emissioni in atmosfera capaci di modificare il clima e quelle mitigate.

Possono partecipare al bando i 63 Comuni toscani che comprendono aree dove, secondo i dati, la qualità dell'aria è più bassa. A disposizione ci sono complessivamente 5 milioni di euro.

Le domande portanno essere presentate dal 1 settembre fino al 30 ottobre.

I Comuni che potranno usufruire dei contributi regionali sono (in ordine alfabetico): Agliana (PT), Altopascio (LU), Arezzo (AR), Bagni di Lucca (LU), Bagno a Ripoli (FI), Bientina (PI), Borgo a Mozzano (LU), Buggiano (PT), Calenzano (FI), Camaiore (LU), Campi Bisenzio (FI), Capannori (LU), Carmignano (PO), Carrara (MS), Casciana Terme Lari (PI), Cascina (PI), Castelfiorentino (FI), Castelfranco di sotto (FI), Chiesina Uzzanese (PT), Crespina (PI), Empoli (FI), Fauglia (PI), Figline e Incisa Valdarno (FI), Firenze (FI), Fucecchio (FI), Grosseto (GR), Lastra a Signa (FI), Livorno (LI), Lucca (LU), Massa (MS), Massa e Cozzile (PT), Monsummano Terme (PT), Montale (PT), Montecarlo (LU), Montecatini- Terme (PT), Montemurlo (PO), Montevarchi (AR), Montopoli in Val d'Arno (PI), Pescia (PT), Pieve a Nievole (PT), Piombino (LI), Pisa (PI), Pistoia (PT), Poggio a Caiano (PO), Ponsacco (PI), Ponte Buggianese (PT), Pontedera (PI), Porcari (LU), Prato (PO), Quarrata (PT), Reggello (FI), S. Croce sull'Arno (PI), S. Maria a Monte (PI), S. Miniato (PI), San Giovanni Valdarno (AR), Scandicci (FI), Serravalle Pistoiese (PT), Sesto Fiorentino (FI), Signa (FI), Terranuova Bracciolini (AR), Uzzano (PT), Viareggio (LU) e Vinci (FI).