In provincia Firenze 24 ore senza nuovi infettati

L’unico contagio segnalato nel territorio della Asl Toscana Centro rilevato nel pratese. Zero decessi in tutta la Toscana rispetto a ieri

FIRENZE — Tregua sia sul fronte dei decessi (vedi articolo correlato) che su quello dei contagi in provincia di Firenze: nell’aggiornamento quotidiano sull’andamento dell’epidemia, infatti, la Asl Toscana Centro non ha segnalato nuovi casi positivi della Metrocittà, in linea con quanto segnalato anche dal bollettino regionale.

I casi totali di persone contagiate dal Covid nel fiorentino, quindi, restano 3.185, i decessi 405.

Per quanto riguarda i dati a livello dell’intera Toscana, i casi di positività al coronavirus salgono a 10.224, i deceduti restano 1.101 mentre i guariti salgono a 8.799. Le persone in isolamento a casa sono 294.

Le persone ricoverate nei letti dedicati ai pazienti infetti dal Covid sono 30, 1 in meno di ieri e solo 6 di queste sono in terapia intensiva.

Per quanto riguarda il tasso grezzo di mortalità, la Metrocittà si conferma al secondo posto in Toscana con 40 deceduti per 100.000 abitanti. Il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (83,1 x 100.000). Dopo Firenze si piazza Lucca (36,4 x 100.000). Il più basso resta a Grosseto (10,8 x 100.000).