Rogo nel garage e brucia l'automobile

Il locale è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco intervenuti per spengere il rogo. Indagini sulle cause che hanno scatenato l'incendio

FUCECCHIO — Un incendio divampato all'interno di una autorimessa ha danneggiato la struttura dichiarata inagibile dai vigili del fuoco. Non ci sarebbero persone coinvolte. Incendiata una automobile.

Il rogo è divampato in serata a Fucecchio, in via Don Minzoni. Le fiamme divampate nel garage hanno coinvolto una autovettura parcheggiata all'interno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che dopo avere messo in sicurezza il garage lo hanno dichiarato inagibile. Indagini in corso sulle cause che hanno dato origine alle fiamme.