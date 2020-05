Nominata la nuova pediatra di zona

Il nuovo pediatra di famiglia per i bambini di Gambassi Terme e Montaione sarà già operativo da sabato. La scelta, anche tramite web, dal 16 maggio

GAMBASSI TERME — A partire da lunedì 18 maggio l’ambulatorio del pediatra di famiglia per i bambini residenti nei Comuni di Gambassi Terme e Montaione sarà preso in carico dalla dottoressa Silvia Tamburello, già in servizio da sabato 16 maggio.

La dottoressa ha lavorato fino ad oggi come pediatra presso il Policlinico Le Scotte di Siena dedicandosi anche a visite specialistiche di neurologia pediatrica. In passato ha sostituito lo storico pediatra, dottor Barbetta, negli stessi due Comuni della zona empolese valdelsa.

L’ambulatorio sarà effettuato su appuntamento presso la Casa della Salute di Gambassi Terme in via Volterrana,n. 31, mentre per il Comune di Montaione presso la Casa della Salute in viale Da Filicaia, nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 9 alle 10.30 presso Gambassi Terme e dalle 11 alle 12.30 presso Montaione. Martedì dalle 14 alle 17 presso Gambassi Terme. Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e Giovedì dalle 14 alle 17.00 a Montaione. Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 a Gambassi Terme.

Per prenotare una visita è possibile telefonare al numero 389-4418777.

A partire dal 16 maggio sarà possibile effettuare la scelta del nuovo pediatra di famiglia tramite CUP allo 0571-7051 oppure inviare una mail all’indirizzo dedicato: anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it.

La richiesta dovrà essere effettuata inviando al suddetto indirizzo il modulo di scelta del medico debitamente compilato e corredato di copia di documento di identità valido.

Il cittadino può inoltre utilizzare la modalità di scelta on line sulla piattaforma OPEN TOSCANA su pc, tablet e smartphone al link (http://servizi.toscana.it/?tema=salute) attraverso tessera sanitaria attiva, pin e lettore smard card o con il sistema di identità digitale SPID.

L’Azienda Usl Toscana Centro ringrazia il dottor Tommaso Bianconi e i pediatri consultoriali aziendali per l’impegno profuso in questo periodo di attesa di un pediatra titolare per i Comuni di Gambassi Terme e Montaione.