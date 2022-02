Gli eventi 2022 superano quota 100

Ceramica protagonista e un cartellone ricco di manifestazioni concentrate soprattutto nell'estate ma non solo tra fiori, libri e buon cibo

MONTELUPO FIORENTINO — Ceramica protagonista, certo, ma anche fiori, libri, fiere e buon cibo: c'è tutto questo nel piano eventi 2022 del Comune di Montelupo Fiorentino che supera quota 100 iniziative disseminate sul calendario da Febbraio a Dicembre con maggior concentrazione nella bella stagione, estate in testa.

La giunta ha appena dato il via libera al cartellone di manifestazioni organizzate direttamente dal Comune e dalla Fondazione Museo Montelupo, accanto a molte altre proposte dalle associazioni del territorio. Quanto alla ceramica, si pensa ad una versione estesa di Cèramica. Non più tre giorni intensivi di appuntamenti, ma una serie di iniziative che si svolgono nell'arco di quasi due mesi.

La proposta inizia il 20 Maggio con l'inaugurazione dell'opera realizzata dall'artista Marco Bagnoli e termina a fine Luglio con due fine settimana dedicati alla ceramica: uno a Maggio (20 - 21 - 22) in occasione della manifestazione nazionale "Buongiorno Ceramica" e uno a Giugno (24 e 25) con una grande mostra mercato che animerà il centro storico e sarà completata da mostre e dimostrazioni.

Confermati anche per il 2022, poi, gli eventi ormai classici di "Montelupo in fiore" - che in una versione rinnovata e arricchita cambia data da Marzo a Maggio per ragioni connesse con l'emergenza sanitaria - Fool Park al Parco dell'Ambrogiana per tutto Luglio e lo Street Food in piazza dell'Unione Europea a Settembre.

Per il secondo anno torna poi la "Città dei Lettori", grazie alla quale lo scorso anno a Montelupo sono intervenuti ospiti del calibro di Umberto Galiberti, Nicola Gratteri o Marco Vichi. Ancora tutti da definire gli autori che saranno a Montelupo nell'appuntamento previsto per il 23 e 24 Settembre.

Fra le conferme, infine, anche gli eventi dedicati al Natale promossi in collaborazione con i negozi del centro commerciale naturale "Il Borgo degli Arlecchini".

"Speriamo davvero che il 2022 possa essere l'anno della ripartenza e il programma che abbiamo approvato ne è la dimostrazione. È il segnale di una fiducia nel futuro da parte nostra, ma anche del vivace tessuto associativo di Montelupo. Ovviamente non di soli eventi vive una città, ma crediamo che possano essere un buon viatico per tornare ad attirare visitatori e turisti. Appare chiara la necessità degli operatori economici e anche dei cittadini di tornare a riappropriarsi di spazi di socialità", ha commentato il sindaco Paolo Masetti.