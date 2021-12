Caccia ai fondi per le frane a ridosso delle case

La progettazione per il ripristino dei fenomeni di dissesto idrogeologico è più che avviata e adesso il Comune prova a intercettare le risorse

MONTESPERTOLI — E' caccia ai fondi per ripristinare e mettere in sicurezza le frane che interessano l'abitato del capoluogo di Montespertoli, quella di via San Ripoli e quella di via delle Mimose. Nel corso dell'ultima seduta di giunta l'amministrazione comunale ha approvato due delibere: un documento preliminare alla progettazione per la sistemazione della frana di via San Ripoli e un progetto definitivo-esecutivo per la messa in sicurezza del versante franoso di via delle Mimose. Ora i documenti parteciperanno ai bandi di settore per intercettare le risorse necessarie.

Nel caso di via San Ripoli, il documento preliminare alla progettazione è stato approvato proprio con l’obiettivo di richiedere risorse esterne per completare la fase di definizione degli elaborati tecnici. La progettazione, dal valore di circa 300.000 euro su un’opera che complessivamente vale oltre 4 milioni e mezzo in termini di quadro economico dovrà riguardare interventi multipli di messa in sicurezza di un fronte di 250 metri caratterizzato da fenomeni franosi con importanti evoluzioni “a colata” e da opere di presidio esistenti di cui è necessario evitare lo scalzamento.

Il progetto definitivo-esecutivo per la messa in sicurezza di via delle Mimose, invece, è stato approvato con l’obiettivo di reperire direttamente oltre 800.000 euro necessari per i lavori, che consisterebbero nel rafforzamento di un versante caratterizzato da fenomeni di dissesto con evoluzione retrogressiva e frequenti crolli delle scarpate. L’intervento di progetto prevede la realizzazione di una paratia con pali trivellati disposti su doppia fila per una profondità di 15 metri, che dovranno svilupparsi su 75 metri lineari di versante, proprio in corrispondenza dell’inizio del declivio sottostante le abitazioni di via delle Mimose.

“La fragilità del nostro territorio merita grande attenzione e va gestita cercando di sfruttare tutte le occasioni per il reperimento di fondi che si presentano. Abbiamo attivo il monitoraggio dei principali dissesti e facciamo continue attività ricognitive che ora ci consentono di essere pronti per chiedere contributi economici. Nei mesi scorsi abbiamo avuto il sopralluogo dell’assessore regionale che ha potuto constatare di quanto il nostro territorio ha bisogno per essere messo in sicurezza”, dichiara il sindaco Alessio Mugnaini.