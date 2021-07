A Castelfiorentino la prima dell'Empoli da serie A

La prima sfida amichevole in vista del ritorno in Serie A, l’Empoli l'ha giocata a Castelfiorentino. Il sindaco ha accolto la squadra sul campo

CASTELFIORENTINO — "Un grande onore che la prima amichevole annuale del suo ritorno in serie A, l’Empoli sia venuto a giocarla a Castelfiorentino" lo ha detto il sindaco Alessio Falorni che ha accolto la squadra sul campo.

Falorni ha aggiunto "La società è un modello nazionale, e dà lustro a tutto il nostro territorio e alla Toscana tutta. Con il Cambiano United c’è un rapporto più che consolidato, che dura da tempo; ma anche con il Castelfiorentino Calcio c’è un rapporto ottimo da sempre, rafforzato dalla presenza di vecchie conoscenze castellane come il responsabile delle Giovanili Bargagna. Sono stato contento di poter salutare il Direttore Sportivo Accardi, e di fare un grande in bocca al lupo al mister Andreazzoli, un galantuomo del calcio, oltre a mister Buscè che conosco da un po’ e che è una persona davvero straordinari".

"Ho avuto modo di ammirare talenti cristallini che mi hanno colpito, come Ricci e Bandinelli. Soprattutto sono stato contentissimo di fare un grande in bocca al lupo ai ragazzi del Castello per la stagione che li attende, agli ordini di un gran mister come Marco Ghizzani, e sotto l’occhio attento di una società che si è rinnovata, a partire dal DS Andrea Pucci, e che ha ambizione di rafforzare il movimento calcistico castellano. Magari proprio in sintonia col Cambiano, e in collaborazione con l’Empoli. Se son rose… vi terrò aggiornati in merito. Il risultato non poteva che premiare largamente gli azzurri, data la differenza di categoria, nonostante un Lisi versione Donnarumma. Una bella giornata di calcio, grazie a tutti" ha concluso.