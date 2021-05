"Bene commissariamento per la Granaiolo - Empoli"

Il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, ha espresso soddisfazione per le novità sul raddoppio ferroviario ed elettrificazione della linea

CASTELFIORENTINO — Il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, ha ringraziato la presidente della Commissione Trasporti della Camera Raffaella Paita che ha confermato il finanziamento della Granaiolo - Empoli. L'opera prevede la soppressione di 13 passaggi a livello.

"Paita ha confermato i 267 milioni sui 500 assegnati alla Toscana per il raddoppio e elettrificazione della linea Granaiolo-Empoli, e il fatto che questa sarà una delle opere commissariate, al fine della velocizzazione come avvenuto per il Ponte Morandi e la 429bis" ha evidenziato Falorni.

"Saranno soppressi 13 passaggi a livello. Il Commissariamento, ci dice la Paita, dovrebbe avvenire entro un mese dal passaggio in Consiglio dei Ministri.Vorrei ringraziare i nostri parlamentari, in particolare Laura Cantini che fa parte della Commissione Trasporti, per essersi battuti per questo obiettivo. Velocizzare i tempi lunghissimi dello Stato su queste opere è fondamentale per farle godere presto ai cittadini. Continuiamo a seguire questa infrastruttura e il suo iter, per noi fondamentale, e auspichiamo notizie a breve, in linea con quanto riportato da Paita" ha concluso Falorni.