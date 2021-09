A Bamiyan, nel sito dei Buddha distrutto 20 anni fa dai talebani dove oggi sono sparite anche le donne A Bamiyan, nel sito dei Buddha distrutto 20 anni fa dai talebani dove oggi sono sparite anche le donne

Attualità domenica 26 settembre 2021 ore 15:21

Piccoli sportivi le provano tutte in piazza

Dalla ginnastica al calcio e fino alla canoa, bambini e ragazzi per un pomeriggio si sono cimentati in varie discipline. Spazio anche per la musica