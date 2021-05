Consolidamento del fiume contro le alluvioni

Il primo cittadino ha annunciato l'approvazione del progetto che prevede consolidamento e adeguamento delle opere di difesa sul fiume Elsa

CERTALDO — Le alluvioni verificatesi lungo il fiume Elsa hanno più volte fatto scattare l'allarme, adesso è stato annunciato un piano di consolidamento per le difese idrauliche.

Il sindaco di Certaldo, giacomo Cucini ha reso noto che "E' stato approvato un secondo stralcio del piano degli interventi in cui rientra il progetto di consolidamento e adeguamento delle opere di difesa e delle sezioni sul fiume Elsa, a Pian di Sotto".

"Visti i ripetuti eventi alluvionali verificatisi nel Pian di Sotto, abbiamo richiesto attenzione per questa area alla Regione Toscana che aveva garantito interventi importanti e adesso arriva la conferma di una attenzione particolare e di un investimento significativo - ha spiegato Cucini - Si tratta di un piano da circa 750mila euro per il quale non possiamo che essere soddisfatti: grazie al Consorzio di bonifica in prima linea in questo percorso e grazie alla Regione Toscana per l'attenzione riservata al territorio".

"Queste risorse ci permettono di fare manutenzioni straordinarie e accrescere la sicurezza di tutto il Pian di Sotto, oltre che di iniziare gli studi che portano alla progettazione di una risoluzione ancor più determinata" ha concluso.