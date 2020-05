Lavori pubblici, ripartiti cantieri per 4 milioni

Dalla Casa della salute a Costa Vecchia. Il sindaco Cucini: “Nuovi servizi fondamentali per il rilancio dopo l’emergenza”

CERTALDO — Dopo lo stop imposto dall'emergenza covid-19, sono ripartiti in queste ore importanti cantieri di lavori pubblici sul territorio comunale di Certaldo.

Tra questi il cantiere per la Casa della salute, in piazza dei Macelli, gestito dalla Asl Toscana Centro.

Un’opera per un importo totale complessivo di 2.700.000 euro circa (di cui il 50 % a carico del Comune), che sarà il polo per la salute dei cittadini certaldesi, con 14 ambulatori tra cui prelievi e analisi, ambulatori specialistici, infermieri, palestra di riabilitazione, uffici amministrativi, sale di attesa, medici di medicina generale, pediatri, Punto di Primo Soccorso, guardia medica.

Ripartita anche la ristrutturazione con ampliamento dei locali dell’anagrafe nella sede di Borgo Garibaldi 37 ed i lavori per la regimazione idraulica, pavimentazione e illuminazione della Costa Vecchia, opera quest’ultima per un importo complessivo di 1.030.000 euro (di cui 660.000 di contributo dalla Regione Toscana all'interno del Piano Operativo di Difesa del Suolo) la cui fine è prevista per questo autunno.

Allo stadio proseguono i lavori di completamento del campo sussidiario, con la realizzazione dell’ultima torre faro, l’adeguamento e sostituzione dell'impianto dell'illuminazione, il nuovo campo sintetico ormai in attesa del collaudo, un intervento che ha richiesto in tutto un investimento finora di circa 600.000 euro.

Si sono invece appena conclusi i lavori di rifacimento dell'impianto di climatizzazione del Centro Giovani I Macelli (16.000 euro coperti grazie al contributo della Fondazione CR Firenze) ed il parcheggio di 27 posti auto in via Turati, per un importo di 20.000 euro, che porta a 52 i posti lì disponibili.

Cantieri in partenza

Partiranno a breve il cantiere della costruzione di 160 loculi al cimitero comunale, 250.000 euro di mutuo l’investimento; il rifacimento delle griglie fognarie per drenaggio acque via Caduti sul lavoro, intervento importante per garantire sicurezza idraulica nel sottovia stradale, per 13.000 euro, e manutenzioni varie di strade, tra le quali si segnala l’abbattimento barriere architettoniche in via Agnoletti con un investimento di 10.000 euro.

“L’emergenza Covid ci ha imposto, per la salute dei lavoratori e di tutti, di interrompere anche i cantieri, ma il lavoro di progettazione e reperimento risorse non si è mai interrotto – dice il sindaco Giacomo Cucini – e appena la normativa ce lo ha consentito siamo ripartiti. L’obiettivo che ci siamo dati di una Certaldo più inclusiva e competitiva rimane la nostra priorità, a maggior ragione dopo questa emergenza, l’amministrazione si impegnerà per la qualità della vita e dei servizi, per le imprese e dare a tutti i cittadini maggiori opportunità di vivere il territorio, trascorrere qui il loro tempo e investire qui, per i propri acquisti e per il loro futuro. Nei prossimi giorni daremo anche conto delle progettazioni, approvate e in corso di redazione, che completano il quadro dell’impegno per disegnare la nuova Certaldo”.